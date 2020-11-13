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Архитекторы создали проект посткоронавирусного небоскреба (фото)

Архитекторы создали проект посткоронавирусного небоскреба (фото)

Международная архитектурная студия 3MIX исследовала, как могут выглядеть небоскребы после пандемии коронавируса. Они разработали проект «Сиэтл 2030» – это 400-метровый дом, который вмещает в себя жилье, место для работы и отдыха с вертикальными садами, водяными стенами, парками для домашних животных.

Об этом пишет портал DesignBoom.

Проект здания. Небоскреб спроектировали так, чтобы люди в нем могли соблюдать социальную дистанцию. Количество жителей и пользователей здания ограничат.


Фото: DesignBoom

Вид здания. Небоскреб будет состоять из трех башен и поделен на восемь блоков. Их площадь составит 150 тыс. кв. м. Небоскреб будет иметь стальной экзоскелетный каркас с бетонными стержнями. На 90% будет сделан из дерева, а несущие конструкции будут из стали и бетона.

Кроме жилых помещений и офисов, также предусмотрены вертикальные сады, водопады, воздушные мосты, парки для выгула домашних животных и шахты для дронов, которые будут доставлять продукты. На крыше небоскреба запланирована обсерватория и вертолетная площадка.


Фото: DesignBoom

Концепт. Проект надеется определить новые парадигмы строительства небоскребов в США, отвечая на проблемы общественного здоровья. Он имеет целью поощрить власть обеспечить борьбу с заболеваниями и изменениями климата с помощью нового поколения биофильных зданий во всем мире.


Фото: DesignBoom

По материалам Finance.UA
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