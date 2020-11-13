Стало известно, когда начнутся регулярные авиарейсы между Украиной и Черногорией

Регулярное авиасообщение между Украиной и Черногорией по направлению Киев-Подгорица начнется с 1 декабря.

Это было официально подтверждено во время встречи временной поверенной Украины в Черногории Натальи Фиалко и консула Украины в Черногории Михаила Шматова с исполнительным директором аэропортов Черногории Данилой Орландичем, пишет Укриформ.

“Полеты будет осуществлять авиакомпания Windrose , на сайте которой уже можно купить билеты”, – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты считают, что наличие прямых рейсов будет способствовать развитию Черногории как зимней туристической дестинации, а также облегчит развитие культурного и экономического сотрудничества между нашими странами.

Справка Finance.ua

Временный въезд в Черногорию разрешен без ограничений резидентам Украины (гражданам Украины и иностранцам с видом на жительство в Украине), которые проживают или последние 15 дней до момента въезда в Черногорию находились в Украине или другой стране “зеленого” списка Черногории.