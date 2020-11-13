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Стало известно, когда начнутся регулярные авиарейсы между Украиной и Черногорией

Стало известно, когда начнутся регулярные авиарейсы между Украиной и Черногорией

Регулярное авиасообщение между Украиной и Черногорией по направлению Киев-Подгорица начнется с 1 декабря.

Это было официально подтверждено во время встречи временной поверенной Украины в Черногории Натальи Фиалко и консула Украины в Черногории Михаила Шматова с исполнительным директором аэропортов Черногории Данилой Орландичем, пишет Укриформ.

“Полеты будет осуществлять авиакомпания Windrose , на сайте которой уже можно купить билеты”, – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты считают, что наличие прямых рейсов будет способствовать развитию Черногории как зимней туристической дестинации, а также облегчит развитие культурного и экономического сотрудничества между нашими странами.

Справка Finance.ua

  • Временный въезд в Черногорию разрешен без ограничений резидентам Украины (гражданам Украины и иностранцам с видом на жительство в Украине), которые проживают или последние 15 дней до момента въезда в Черногорию находились в Украине или другой стране “зеленого” списка Черногории.
  • Ранее в августе Черногория разрешила украинским гражданам въезжать без ограничений, поскольку Украину отнесли к странам так называемой «зеленой зоны». До этого действовал запрет въезда украинским гражданам автотранспортом.
По материалам Finance.UA
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