Goldman Sachs: цена золота может вырасти до $2300 за унцию

В ближайшие месяцы цена золота может продолжить колебаться в диапазоне, однако в следующем году реальные ставки опустятся еще ниже, что усилит «рефляционную историю» и поддержит спрос на драгметалл, прогнозирует Goldman Sachs. Снижения долгосрочных ставок банк не ждет.
Дело в том, что инвесторы, как правило, покупают золото для хеджирования рисков снижения курса доллара, поэтому цена драгметалла будет показывать высокую чувствительность к динамике реальных краткосрочных ставок, прогнозируют эксперты Goldman Sachs. Они отмечают, что примерно так же себя ведет и валютный рынок.
Кроме того, банк видит признаки усиления спроса на золото в крупных развивающихся странах и полагает, что этот тренд продолжится и в следующем году.
Goldman Sachs сохраняет прогноз по цене золота на 3, 6 и 12 месяцев на уровне $2300 за унцию.
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