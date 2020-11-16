Как будем отдыхать на праздники в 2021 году: календарь выходных и переносов

Кабинет министров Украины утвердил график праздничных выходных и переносов на 2021 год. О том, как будем отдыхать, а потом за это отрабатывать, смотрите в сюжете новостей “Сегодня”.

Таким образом, Рождество мы будем праздновать два дня – 7 и 8 января, это четверг и в пятница. А отработаем этот день – в субботу, 16 января.

Выходным будет и День флага – понедельник, 23 августа. За него поработаем 28 августа.

Двое суток будем гулять и на День защитника Украины – 14 и 15 октября. Этот дополнительный выходной, правда, тоже придется отработать – 23 октября.