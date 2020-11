SpaceX запустила регулярный маршрут в космос

Корабль Crew Dragon с экипажем на борту отправился на Международную космическую станцию (МКС) с первым рабочим полетом.

Трансляция в понедельник, 16 ноября, ведется в Twitter-аккаунте NASA.

Компания Илона Маска – SpaceX, первая частная компания, которая начала доставлять людей в космос, на собственном космическом корабле отправила на Международную космическую станцию ​​четырех астронавтов.

Сообщается, что через 9 минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю. Ракета приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

На борту корабля находятся три американских астронавта: командир Майкл Хопкинс, пилот Виктор Гловер и специалист Шеннон Уокер, – а также японский астронавт Соити Ногути.

Экипаж первой регулярной миссии Crew-1 присоединится к экипажу 64-й экспедиции МКС, в которую сейчас входят астронавт NASA Кэтлин Рубинс, а также россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

The crew is go for launch pic.twitter.com/HqJGin0gg7