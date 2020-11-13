Tesla открыла самую большую в мире станцию подзарядки

Компания Tesla Илона Маска открыла в США крупнейшую в мире стацию Supercharger для подзарядки электрических автомобилей.
Об этом сообщает портал Electrek.
Всего на станции, которая расположена неподалеку от Лос-Анджелеса в штате Калифорния, есть 56 электрических заправочных колонок для подзарядки. В этом районе также много крупных магазинов и ресторанов, что позволяет покупателям заряжать собственный автомобиль во время шопинга или ужина.
На станции также установлены навесы, которые защищают электромобили от солнечного перегрева во время подзарядки.
Отмечается, компания Маска уже имеет несколько станций Supercharger в Китае, однако на каждой из них всего полсотни зарядок.
👀👀 56 V3 Superchargers confirmed!! Club Member Teresa K. With the hot 🔥 scoop! Thank you— Tesla Owners East Bay (@TeslaOwnersEBay) November 14, 2020
elonmusk</a> and the <a href="https://twitter.com/Tesla?ref_src=twsrc%5Etfw">tesla supercharger team for working so hard to accelerate the transition and building out this amazing network for us! ⚡️🔋🇺🇸 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/HkcccK8ZjM
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