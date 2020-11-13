Миллиардер спрогнозировал "взрывной рост" и сказал, когда спадет пандемия

Миллиардер Билл Акман спрогнозировал: мировая экономика будет в “ужасном” состоянии ближайшие три-четыре месяца. Но потом вакцина станет доступна во многих странах и начнется “взрывной рост”.
Такой прогноз бизнесмен озвучил изданию Forbes.
Одна из проблем: предприятия не смогут работать “на открытом воздухе”, как делали летом, поэтому будут вынуждены вовсе закрыться. Когда вакцина станет доступна большинству, ожидается “взрывной рост” ресторанного и гостиничного бизнеса.
“Я думаю, что будет взрывной рост количества путешествий, когда люди будут питаться не дома и захотят жить своей жизнью… Так что сочетание этих факторов может привести к некоторому хорошему, надеюсь, взрывному росту”, – пояснил бизнесмен.
Как отмечает издание, с начала пандемии он заработал 2,6 миллиарда долларов, сделав ставку на 27 миллионов долларов в индексы высокодоходных облигаций.
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