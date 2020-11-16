Работодатели увеличили интерес к соискателям без опыта

В октябре зафиксировано максимальное количество предложений для соискателей без опыта работы, если рассматривать данные с начала года.

Об этом пишет trud.com, сообщает ubr.ua.

Неопытных работников искали в разных сферах деятельности: от ресторанного бизнеса до IT-индустрии.

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В условиях коронакризиса работодателям нужны сотрудники без опыта ввиду их минимальных ожиданий по зарплате.

Наибольшая активность зафиксирована в таких позициях, если сравнивать с сентябрем:

официант – рост на 980%;

кальянщик – на 890%;

авиакассир – 869%;

автомойщик – 690%;

бортпроводник – 677%;

монтажник – 657%;

сварщик – 553%;

полицейский – 489%;

делопроизводитель – 453%;

менеджер по персоналу – 423%;

web-программист – 389%.

В октябре наблюдался рост предложений в таких отраслях:

строительство – строитель-отделочник, монолитчик, кровельщик;

торговля – продавец фруктов и овощей, торговый представитель продуктов питания, менеджер по продажам бытовой техники;

производство – разнорабочий, рабочий на производство.

По состоянию на 15 ноября на сайте было размещено почти 284,4 тыс. вакансий и около 97,9 тыс. резюме. При этом зарегистрированы почти 11 тыс. компаний.

По результатам опроса Finance.ua “Занимали ли украинцы деньги во время карантина?” карантин усугубил финансовое положение украинцев, ведь многие потеряли работу, а немалая часть тех, кто все же смог “удержать” свое рабочее место, были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск.

Почти половина респондентов (46%) отметили, что не брали займов с момента введения в Украине карантина и еще 29% из-за потери стабильного заработка стали тратить собственные накопления.

Справка Finance.ua: