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Занимали ли украинцы деньги во время карантина (опрос)

Занимали ли украинцы деньги во время карантина (опрос)

Карантин усугубил финансовое положение украинцев, ведь многие потеряли работу, а немалая часть тех, кто все же смог “удержать” свое рабочее место, были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск.

Понятно, что при таких условиях населению как никогда нужны деньги. Поэтому Finance.ua решил спросить, приходилось ли брать кредиты:

  • почти половина респондентов (46%) отметили, что не брали займов с момента введения в Украине карантина;
  • еще 29% из-за потери стабильного заработка стали тратить собственные накопления;
  • 19% все же пришлось взять заем;
  • совсем небольшая доля (6%) опрошенных рассказали, что не решились на кредит, а потому решили занять деньги у друзей или родственников.

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Так или иначе, а деньги во время пандемии надо где-то брать. Первое, что приходит в голову, – заем в МФО, ведь нельзя не заметить различные рекламы микрозаймов в транспорте, на зданиях или в интернете. Поэтому мы спросили у читателей портала и о том, пользовались ли украинцы услугами микрофинансовых организаций.

Результаты опроса. Оказалось, что большинство респондентов брали кредиты в МФО – таких было 86%. Среди тех, кто регулярно занимает средства в таких организациях, было лишь 8% опрошенных. Еще 6% рассказали, что только задумываются над тем, чтобы взять микрозаем.

Для чего занимают. Согласно исследованию YOUкраина, в основном кредиты берут на:

  • продукты;
  • на “жизнь”;
  • оплату коммуналки, повседневные расходы или покупку бытовой техники;
  • лекарства, погашение другого кредита, ремонт или аренду жилья.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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