Глава Укравтодора: за некачественную дорогу подрядчик может поплатиться имуществом

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков заявил, что за некачественно сделанную дорогу подрядчик может поплатиться имуществом.

Об этом он заявил на телеканале “Дом”.

Читайте также: В Украине разработан стандарт успокоения дорожного движения

По его словам, это связано с требованиями к подрядчикам.

“У них должен быть опыт, реальная техника, материальная техническая база, финансовое состояние, который гарантирует нам, что они придут и будут делать эту дорогу, и мы с них взыскать что-нибудь сможем, если они не сделают эту дорогу”, – говорит Кубраков.

Также важным этапом он видит сокращение человеческого фактора при проведении тендера.