Глава Укравтодора: за некачественную дорогу подрядчик может поплатиться имуществом

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков заявил, что за некачественно сделанную дорогу подрядчик может поплатиться имуществом.
Об этом он заявил на телеканале “Дом”.
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По его словам, это связано с требованиями к подрядчикам.
“У них должен быть опыт, реальная техника, материальная техническая база, финансовое состояние, который гарантирует нам, что они придут и будут делать эту дорогу, и мы с них взыскать что-нибудь сможем, если они не сделают эту дорогу”, – говорит Кубраков.
Также важным этапом он видит сокращение человеческого фактора при проведении тендера.
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