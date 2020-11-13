Крупнейший банк Беларуси запустил обмен криптовалют

Беларусбанк с 13 ноября запустил сервис, клиенты которого могут покупать и продавать цифровые деньги с помощью карт Visa.

В банке назвали запуск сервиса по обмену криптовалют одним из элементов реализации программы цифровой трансформации, которая была анонсирована несколько лет назад, сообщает «Прайм Пресс».

Сейчас пользоваться сервисом смогут граждане Беларуси и России. В перспективе планируется расширить список стран, граждане которых смогут производить обмен криптовалют на белорусские рубли, доллары США и евро.

Также в планах развития общего с WhiteBird проекта расширения перечня криптовалют, доступных к обмену, а также предоставление ряда дополнительных сервисов на стыке традиционной экономики и инновационных финансовых технологий.

Осенью 2018 года Беларусбанк стал партнером компании WhiteBird, которая предоставляет услуги по обмену криптовалют. На данный момент WhiteBird является первым и единственным легальным оператором обмена криптовалют в странах СНГ, а также в Грузии и Украине. Компания является резидентом Парка высоких технологий.

В Беларуси криптовалюты легализованы с декабря 2017 года после принятия Декрета о цифровой экономике. Отрасль освобождена от налогов до 2049 года, а белорусы могут не только владеть цифровыми деньгами, но и менять, покупать и продавать их за белорусские рубли и валюту. Такие действия не нужно декларировать.

Также в стране существует Парк высоких технологий, для резидентов которого операции с криптовалютами не облагаются НДС и налогом на прибыль, физические лица не должны платить подоходный налог, в том числе и на майнинг. Сделки с цифровыми деньгами в Беларуси не требуют получения специальной лицензии.