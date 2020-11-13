Капитал банков станет трехуровневым - требования МВФ

“Банковский” законопроект, который от Украины требует принять МВФ, вводит ряд важных изменений, касающихся как функционирования банков, так и полномочий регулятора.

О предстоящих новациях рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова в комментарии UBR.ua.

В частности, изменения касаются новой структуры капитала, корпоративного управления и требований к руководителям, правил раскрытия банковской тайны, надзора Национального банка и тому подобное.

Согласно поданному в Раду документу, структура капитала фактически становится трехуровневой и будет состоять из:

основного капитала 1 уровня;

дополнительного капитала 1 уровня;

капитала 2 уровня.

При этом на уровне закона определен ранее введенный Нацбанком инструмент с условиями списания/конверсии, который будет входить в дополнительный капитал 1 уровня и позволяет осуществлять обмен обязательств на акции в случае недостаточности капитала.

Также в законопроекте отражено начатое регулятором постепенное внедрение буферов капитала, которые формируются сверх значения норматива достаточности капитала и фактически являются дополнительным механизмом обеспечения платежеспособности банков.

“Положительный эффект изменений очевиден, ведь стабильная работа банковского учреждения при реализации кризисных явлений – это не только залог спокойствия вкладчиков, но и возможность получения финансирования для бизнеса и потребителей”, – говорит Елена Коробкова.

Помимо прочего, законопроектом урегулированы важнейшие вопросы о правилах раскрытия банковской тайны. В частности, наконец-то может быть введено очевидное, но на практике проблемное положение относительно приоритета закона “О банках и банковской деятельности” при определении правил раскрытия информации, содержащей банковскую тайну.

“Указанная норма обеспечивает единый постоянный подход относительно раскрытия банковской тайны и позволит клиентам банков четко осознавать пределы сохранения банковской тайны”, – подметила нам Елена Коробкова.

Среди нововведений корпоративного управления банков дискуссию среди банков вызывает норма, которая устанавливает, что председателем комитета по вопросам аудита (аудиторского комитета), комитета по управлению рисками и комитета по вопросам вознаграждений системно важного банка должен быть назначен независимый директор.

Например, опыт европейских стран показывает, что такие требования не являются обязательными.

“Введение независимых директоров объясняется эффективностью привлечения профессиональных специалистов с независимыми взглядами, которые обеспечивают доверие внешних контрагентов банка. Предложенные нововведения в определенной степени ограничивают полномочия акционера, посягающие на возможность акционера реализовывать своевременную политику предотвращения неплатежеспособности банка ввиду того, что ответственность за поддержание регулятивного капитала на достаточном уровне является обязанностью именно акционеров – владельцев существенного участия”, – говорит Елена Коробкова.

С учетом усиления надзорных возможностей Национального банка, совершенствования требований к системе управления рисками и капитала, требования о независимости членов совета – глав комитета по вопросам аудита (аудиторского комитета), комитета по управлению рисками и комитета по вопросам вознаграждений выглядят необоснованным ограничением участия в управлении банком акционера, считают банкиры.