Страны АСЕАН подписали крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле, или документ о всестороннем региональном экономическом партнерстве.
Об этом пишет ABS news.
Соглашение подписано в рамках состоявшегося в режиме телемоста саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Ханое под председательством Вьетнама.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии.
Это соглашение формирует торговое объединение, на которое приходится треть мирового ВВП.
Как отмечается в итоговом заявлении, соглашение предусматривает либерализацию торговли в регионе, “будет способствовать экономическому процветанию”.
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