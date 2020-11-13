Через суд пытаются взыскать долг, которого нет. Что делать

Согласно законодательству Украины, собственники жилых помещений должны ежемесячно своевременно оплачивать квартплату и коммунальные услуги. В противном случае снабжающие организации имеют право прекратить предоставление услуг ЖКХ. Кроме того, поставщик услуг в судебном порядке может требовать возврата суммы задолженности за предоставленные услуги.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
В таких случаях судебный процесс по упрощенной процедуре, путем выдачи судебного приказа. Если должник не выполнит решение судебного приказа – может быть осуществлен арест его недвижимости с последующей реализацией.
Впрочем, прежде всего потребителям стоит разобраться, действительно ли они имеют эту задолженность.
В какой срок нужно обратиться в суд относительно отмены судебного приказа
Как потребителю убедиться, что он впускает именно контроллера энергоснабжающей компании, а не какого-то злоумышленника
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