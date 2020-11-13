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Через суд пытаются взыскать долг, которого нет. Что делать

Через суд пытаются взыскать долг, которого нет. Что делать

Согласно законодательству Украины, собственники жилых помещений должны ежемесячно своевременно оплачивать квартплату и коммунальные услуги. В противном случае снабжающие организации имеют право прекратить предоставление услуг ЖКХ. Кроме того, поставщик услуг в судебном порядке может требовать возврата суммы задолженности за предоставленные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

В таких случаях судебный процесс по упрощенной процедуре, путем выдачи судебного приказа. Если должник не выполнит решение судебного приказа – может быть осуществлен арест его недвижимости с последующей реализацией.

Впрочем, прежде всего потребителям стоит разобраться, действительно ли они имеют эту задолженность.

В какой срок нужно обратиться в суд относительно отмены судебного приказа

  • Должник вправе обратиться в суд с заявлением об отмене судебного приказа в течение пятнадцати дней со дня вручения копии приказа и документов, которые были добавлены к нему. Заявление подается в тот же суд, который выдал судебный приказ.

Как потребителю убедиться, что он впускает именно контроллера энергоснабжающей компании, а не какого-то злоумышленника

  • Сотрудник энергоснабжающей компании имеет служебное удостоверение, которое обязан показать потребителю. Это должен быть документ установленного образца, в виде ламинированной карточки, где указаны фамилия, имя, отчество, фото работника, должность. Удостоверение обязательно пронумеровано, содержит логотип компании, подпись руководителя и печать предприятия. А еще в удостоверении указывается срок его действия.

Справка Finance.ua:

  • Поставка воды, газа, тепла, содержание дома, вывоз мусора и т.д. – все эти жилищно-коммунальные услуги предоставитель обязан предоставлять вовремя и регулярно. Если потребитель вовремя не платит за потребленные коммунальные услуги, предприятие- предоставитель услуг может начать начислять пеню.
  • Украинцы значительно нарастили свои долги за коммунальные услуги. В Верховной Раде разработали проект закона №3613, в случае одобрения которого гражданам придется либо погасить свои долги, либо составить договор о реструктуризации долгов. Иначе должника ждет суд.

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По материалам Finance.UA
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