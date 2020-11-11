BMW представила электрокар с двумя двигателями (фото)

Немецкий автопроизводитель BMW представил новый электрический внедорожник BMW iX.
Об этом сообщает портал Electrek.
В компании заявляют, что автомобиль может проехать без подзарядки более 482 км благодаря двум электрическим двигателям с мощностью в 370 кВт (500 лошадиных сил).
Зарядка на 70% может длиться менее 40 минут. Сам электрокар разгоняется с нуля до «сотни» за менее чем 5 секунд.
Фото: Electrek
Отмечается, что производство автомобиля начнется только в конце 2021 года.
Сейчас цена одного экземпляра неизвестна, однако в BMW ранее намекали, что она будет конкурентной с автомобилями Tesla за 40 тыс. Долл. США.
Фото: Electrek
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