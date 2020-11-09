Работники ЖЭКа в Киеве требовали 100 тысяч гривен за размещение бизнеса в квартире

В Киеве разоблачены в получении неправомерной выгоды работники одного из жилищно-эксплуатационных участков.
По данным следствия, начальник жилищно-эксплуатационного участка одного из коммунальных предприятий Киева требовал от частного дантиста неправомерную выгоду в сумме 4 тыс. долларов США. Как выяснилось, мужчина переоборудовал свою квартиру под стоматологический кабинет, поэтому служащие потребовали от него взятку за ненаправленные документов для привлечения его к ответственности за нарушение градостроительного законодательства и предоставления соответствующих разрешений.
Во время контроля за совершением преступления задокументировано получение мастером на этом же участке, которого руководитель привлек в качестве посредника, всей суммы неправомерной выгоды в гривневом эквиваленте (около 100 тысяч гривен).
Напомним, что в Киеве есть возможность перевести жилое помещение в нежилое для ведения бизнеса двумя способами – с упрощенным порядком, принятым Киевским городским советом, или через получение градостроительных условий и ограничений. Законодательство запрещает более 10 видов бизнеса, которые можно открыть в жилом здании.
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