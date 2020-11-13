В Финляндии создали уникальную пленку для защиты светодиодных фар авто (видео)

Финский производитель Canatu представил новое изобретение. Он призван защитить светодиодную оптику от замерзания и запотевания. LED-оптику, которая почти не нагревается, предлагают оклеить прозрачной пленкой с обогревом.

Как известно, LED-лампы не способны обогреть поверхность оптики так же, как галогенные. В результате в холодное время года фары подмерзают снаружи и запотевают внутри, что влияет на качество освещения.

Специалисты Canatu предложили простое, но эффективное решение – обогревательную прозрачную пленку. Ее изготовили из полимера, устойчивого к перепадам температуры. Сама пленка оснащена компактными нагревательными точками. Они обеспечивают равномерный нагрев и защищают фары от замерзания, при этом не повреждая поверхность из поликарбоната.