Туристические направления в мире смогут вернуться к уровню 2019 года только в 2023

Мировая организация туризма провела глобальный опрос членов своей Группы экспертов по туризму о влиянии COVID-19 и ожидаемом времени восстановления. Опрос проводился в течение первой недели октября 2020 года.
Об этом сообщает UNWTO.
Большинство экспертов считают, что международный туризм восстановится в 2021 году, в частности к третьему кварталу 2021 года, а около 20% ожидают, что это произойдет только в 2022 году.
Ограничения на поездки — главное препятствие на пути восстановления международного туризма. Такое ограничения медленными темпами сдерживает вирус и не вызывает доверия у потребителей.
К слову, большинство экспертов не ожидают возврата к допандемийным уровням 2019 года до 2023.
Как вариант, остаётся внутренний туризм (в пределах одной страны). Он способствует восстановлению некоторых направлений, но в большинстве случаев лишь частично, поскольку не компенсирует падение международного спроса.
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