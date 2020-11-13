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Китай подделал известный мотоцикл М-72 "Днепр" (Фото)

Китай подделал известный мотоцикл М-72 "Днепр" (Фото)

Среди интересных экземпляров можно выделить поддельный мотоцикл с коляской типа МТ “Днепр”.

Китай приступил к разработке тяжелых мотоциклов Chang Jiang еще в конце 50-х, когда Советский Союз передал китайцам документацию мотоцикла М-72, который вскоре сняли с производства и заменили на более современную модель.

Также примечательно, что вскоре устаревший М-72 был переделан в боевую единицу армии Китая, как и прототип BMW R71.

Известно, что Chang Jiang 750 похож по конструкции на М-72, который выпускался в 1957-м году, однако в нем изменили систему зажигания и электрооборудования. Стоит отметить, что транспорт выпускается в нескольких модификациях – обычной, армейской и люксовой. В частности, есть возможность приобрести мотоцикл без коляски. При покупке транспорта предлагаются два двигателя на выбор, каждый объемом 0,746 л, однако мощность одного составляет 24 л.с, а другой – 32 л.с.

Вряд ли армия Китая продолжает закупать раритетный мотоцикл, в связи с чем производитель продвигает транспорт как ностальгическую ретро модель.

Интересно то, что китайцы пытались также продавать Chang Jiang 750 и на территории СССР, однако дело не пошло. Это и неудивительно, поскольку на постсоветском пространстве в запыленных гаражах до сих пор можно встретить тяжелые мотоциклы К-750, К-650, МТ “Днепр”, “Урал.

По материалам MMR
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