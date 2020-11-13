Новые Hyundai и KIA оснастят искусственным интеллектом

С 2022 году все новые автомобили марок Hyundai, Kia и Genesis, от бюджетных до флагманских моделей, получат платформу подключенного автомобиля с искусственным интеллектом Nvidia Drive. Ранее это решение применялось только в мультимедийных системах кроссовера Genesis GV80 и нового седана Genesis G80, а сейчас будет распространено по всему модельному ряду.

Об этом пишет bizua.org //bizua.org/.

“Nvidia Drive представляет собой сочетание аппаратного и программного обеспечения, которое позволит использовать в мультимедийных системах Hyundai Motor Group службы подключенного автомобиля с поддержкой аудио, видео, навигации, связи и искусственного интеллекта.

Благодаря оснащению будущих моделей брендов в составе концерна высокопроизводительной и энергоэффективной платформой Nvidia Drive, Hyundai, Kia и Genesis смогут предложить своим клиентам единое многофункциональное информационное пространство с поддержкой ИИ и постоянным обновлением», – объяснил свое решение Южнокорейский автоконцерн.

Решения от Nvidia также будут использованы в новой сервисной платформе подключенного автомобиля (connected car service platform-ccSP) и операционной системе подключенного автомобиля (connected car operating system – ccOS), которая объединит данные от систем машины с внешними центрами обработки этой информации. Кроме того, новые технологии позволят добавлять в уже принадлежащие клиентам автомобили опции, которые можно будет разблокировать после покупки машины, а также дадут возможность обновлять встроенную электронику в процессе эксплуатации автомобиля.