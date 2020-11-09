Пандемия: Sony Play Station 5 раскупили с рекордной скоростью

Консоль Sony Corp PlayStation 5, которая появилась на рынке в четверг, уже полностью распродана на сайтах интернет-магазинов в Соединенных Штатах Америки и Японии, что связывают с влиянием пандемии.
Об этом сообщает Reuters.
Компания Sony запустила продажи консоли в Интернете для поддержки социального дистанцирования: покупателей призвали быть в безопасности, оставаться дома и оформлять заказ в онлайн-режиме.
Некоторые крупные розничные сайты в Японии и США, где PlayStation 5 продают по 400-500 долларов, даже проводили лотереи среди клиентов. На ведущей платформе «блошиного» рынка Японии от Mercari Inc консоли продавались по более чем 900 долларов.
Разработчики отмечают, что бум спроса на PS5, который предлагает самую современную графику, более быстрое время загрузки и новый контроллер с иммерсивной обратной связью, «был вызван пандемией».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В 11 населенных пунктах до сих пор не начался отопительный сезон из-за долговВчера, 05:18 - 462 11
"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год - ФедоровПозавчера, 16:45 - 3809 9
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1473 8
Украинцы назвали долю коммуналки в семейном бюджетеВчера, 15:00 - 1023 6
Водителям хотят на законодательном уровне ввести обязательную сезонную смену шинВчера, 17:23 - 540 4
В Украине начали принимать заказы на новинку Toyota с расходом топлива 3 л/100 кмВчера, 00:57 - 4499
Кого могут лишить права на наследствоВчера, 09:01 - 3014 1
Банкиры прогнозируют ослабление гривны в конце годаВчера, 12:01 - 1488
Украина готовится к карантину выходного дня: что будет работатьВчера, 08:00 - 1304 2
МВД вводит новые услуги в электронном кабинете водителяВчера, 09:35 - 1307
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)Вчера, 11:56 - 607 4
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)Позавчера, 11:57 - 326
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 790
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1471 8
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 601