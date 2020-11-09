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Пандемия: Sony Play Station 5 раскупили с рекордной скоростью

Пандемия: Sony Play Station 5 раскупили с рекордной скоростью

Консоль Sony Corp PlayStation 5, которая появилась на рынке в четверг, уже полностью распродана на сайтах интернет-магазинов в Соединенных Штатах Америки и Японии, что связывают с влиянием пандемии.

Об этом сообщает Reuters.

Компания Sony запустила продажи консоли в Интернете для поддержки социального дистанцирования: покупателей призвали быть в безопасности, оставаться дома и оформлять заказ в онлайн-режиме.

Некоторые крупные розничные сайты в Японии и США, где PlayStation 5 продают по 400-500 долларов, даже проводили лотереи среди клиентов. На ведущей платформе «блошиного» рынка Японии от Mercari Inc консоли продавались по более чем 900 долларов.

Разработчики отмечают, что бум спроса на PS5, который предлагает самую современную графику, более быстрое время загрузки и новый контроллер с иммерсивной обратной связью, «был вызван пандемией».

По материалам УКРИНФОРМ
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