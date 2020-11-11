Украинцев ждет масштабная пенсионная реформа

В Украине уже со следующего года могут запустить накопительные пенсии: всем, кто работает, в возрасте до 50 лет придется отдавать 4% зарплаты на специальный счет. Там деньги будут накапливаться, а во время достижения 60 лет их можно будет снять.

Об этом пишет Обозреватель.

Сколько на самом деле можно получить со второго уровня

Если платить 4% со средней зарплаты в 10 тыс. грн, рассказывает ученый, кандидат экономических наук Лидия Ткаченко, то в лучшем случае можно рассчитывать на вторую выплату в размере 400 грн. И это при условии, что собранные деньги будут довольно успешно инвестированы, а полученную прибыль полностью покроет инфляцию.

Чтобы получать пенсию 20 лет, в идеале откладывать нужно вдвое дольше. Тогда можно было бы рассчитывать на выплату в размере 800 грн.

“Закон устанавливает требования по диверсификации активов (разложение “по разным корзинам”): не более чем 5% активов в обязательства одного предприятия, не более чем 10% в недвижимость и тому подобное. Поэтому фонды не могут вкладывать пенсионные накопления людей во что попало, а также не могут все накопления вложить в один банк или в одно предприятие и потерять, если оно обанкротится”, – цитирует пресс-служба Минсоцполитики главу ведомства Марину Лазебную.

Читайте также: Правительство упростило процедуру оформления пенсий

В 2011-м, когда в Украине всерьез рассматривали возможность запуска накопительной системы, Кабмин остановило именно отсутствие понятных инструментов для инвестирования: нет и тогда не было фондового рынка, нет стабильной экономической ситуации, есть высокая инфляция. Инвестировать в недвижимость или землю опасно: их цена падает после каждого кризиса.

Совокупная инфляция с тех пор достигла около 113%! То есть если бы в тот момент в Украине создали накопительный уровень, то в 2014-2015 годах, когда произошел резкий скачок цен, собранные деньги могли просто обесцениться.

Министр социальной политики в Кабмине Владимира Гройсмана Андрей Рева рассказывает, что при взносе в 4% не будет даже 400 грн второй пенсии. “Да не получите вы 400 грн с учетом инфляции. Где будут брать капитализацию выше уровня инфляции? Нет такой возможности! Это чистая пирамида”, – говорит политик.

Денег может не хватить даже на текущие пенсии

Финансировать “вторую” пенсию будут за счет сокращения поступлений в местные бюджеты и в Пенсионный фонд. 2% соберут с ЕСВ и 2% по НДФЛ.

В Украине по состоянию на 1 сентября долг перед Пенсионным фондом Украины (ПФУ) достиг 20,5 млрд грн. Только физлица-предприниматели не заплатили “на пенсии” около 11 млрд грн. В то же время общий дефицит ПФУ растет. Это может привести к “рискам, связанным с выплатой пенсий”, сообщает Комитет по вопросам социальной политики Верховной Рады.

Так, в 2021 году расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда вырастут до 203,8 млрд грн.

“Собрать деньги, запустить сбор взносов легко. Другое дело, что с этими взносами делать. Когда была реформа 2011 года, серьезно рассматривали запуск накопительного уровня. Но тогда Кабмин остановило то, что деньги некуда было инвестировать. Тогда не смогли создать ни одного инвестиционного проекта, в который можно было вложить пенсионные деньги. Сейчас правительство очень легко к этому относится. Запустить можно, а дальше что? Большая ответственность с тем, куда вкладывать эти деньги”, – подытожила Ткаченко.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫