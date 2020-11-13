В 2021 году появится пикап Hyundai Santa Cruz

Компания Hyundai официально объявила, что анонсированный ещё в 2015 году пикап Hyundai Santa Cruz появится в продаже в 2021 году. В линейку его двигателей войдут бензиновые и дизельные агрегаты, а также будет гибридная версия.
Пикап Hyundai Santa Cruz построят на той же платформе, что и Tucson нового поколения. Это не удивительно, ведь Hyundai утверждает, что пикап Santa Cruz не будет конкурировать с традиционными пикапами. Эта новинка не будет отдавать приоритет буксировке, полезной нагрузке и дорожному просвету.
Южнокорейский автогигант пикапом Hyundai Santa Cruz хочет привлечь покупателей SUV, которые хотят дополнительную функциональность. Hyundai даже называет будущий Santa Cruz кроссовером.
Концепт Santa Cruz оснащался новым 2,0 л турбодизелем. Но его выпуск, наверное, отложат из-за скандала с дизельными двигателями. В линейку двигателей нового южнокорейского пикапа войдут бензиновые и дизельные агрегаты. Не исключено, что покупателям предложат и версию с подзаряжаемой гибридной силовой установкой.
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