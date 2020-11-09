В НБУ удивлены увеличением суммы, которую должны перечислить в бюджет-2021

Нацбанк удивило, что поступления от НБУ в госбюджет-2021 в проекте госбюджета увеличились на 12 млрд грн – с 33 до 45 млрд грн.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

“Прогноз НБУ по дефициту бюджета даже более консервативен, чем у МВФ. На следующий год мы прогнозировали дефицит бюджета на уровне 4%. В случае превышения доходов над расходами НБУ – это перекликается с вопросом независимости. Потому что независимость центрального банка заключается и в финансовой независимости.

Поэтому нас, мягко говоря, немного удивило увеличение этой цифры с 33 до 45 миллиардов”, – подчеркнул он.

“Но я хочу сказать, что для Национального банка ключевой является та сумма, которая возникнет после того, как международные аудиторы подтвердят отчетность Нацбанка. И сразу же после того, как мы увидели число 45, мы об этом сообщили и в профильный комитет Верховной Рады, и в министерство финансов.

Позиция Нацбанка в этом вопросе остается неизменной: по закону мы можем перечислить в бюджет исключительно ту сумму, которая получится в результате подтверждения нашими аудиторами. Предварительно эта сумма была заявлена ​​2,26 млрд гривен”, – добавил он.

Национальный банк перечислил 42,7 млрд грн прибыли в госбюджет в 2020 году, что на 2 млрд грн больше, чем предусмотрено законом о госбюджете на 2020 год.