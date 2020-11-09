В Украине обновят регулирование платежного рынка - законопроект НБУ

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 4364 о платежных услугах, способный существенно осовременить регулирование деятельности украинского рынка платежей и перевода средств.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
“Этот законопроект на финансовом рынке называют законопроектом “об открытом банкинге”. Хотя он больше – о новом уровне платежных услуг, о качестве и ориентации на клиента. Мы уверены, что новый закон создаст условия для дальнейшего развития платежных продуктов, сервисов и услуг”, – подчеркнул заместитель главы НБУ Алексей Шабан.
Что позволит принятие этого законопроекта:
Какие изменения произойдут на рынке платежных услуг:
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