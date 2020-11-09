0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 74 0

В Украине обновят регулирование платежного рынка - законопроект НБУ

В Украине обновят регулирование платежного рынка - законопроект НБУ

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 4364 о платежных услугах, способный существенно осовременить регулирование деятельности украинского рынка платежей и перевода средств.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

“Этот законопроект на финансовом рынке называют законопроектом “об открытом банкинге”. Хотя он больше – о новом уровне платежных услуг, о качестве и ориентации на клиента. Мы уверены, что новый закон создаст условия для дальнейшего развития платежных продуктов, сервисов и услуг”, – подчеркнул заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Что позволит принятие этого законопроекта:

  • адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС, сформировав правовую основу для интеграции украинского платежного рынка с европейским;
  • будет способствовать модернизации платежного рынка Украины и создаст основу для дальнейшего его развития.

Какие изменения произойдут на рынке платежных услуг:

  • будут существовать 9 платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две – нефинансовыми. Будет определен круг их поставщиков;
  • будут установлены требования к авторизации поставщиков платежных услуг и внедрению, в частности, возможности создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными требованиями к ним. Поставщики платежных услуг будут получать статус финансовых учреждений одновременно с правом на предоставление платежных услуг;
  • небанковские финансовые учреждения смогут проводить платежные операции без обязательного участия в платежных системах;
  • выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие поставщики платежных услуг, которые получили соответствующую лицензию;
  • будут определяться полномочия Национального банка для создания регуляторной платформы для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях, функционирование которой предусматривает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их нужд;
  • появится основание для введения “открытого банкинга” в платежной инфраструктуре Украины;
  • будут определены счета, которые смогут открывать поставщики платежных услуг для выполнения платежных операций, в частности появится возможность открытия и ведения небанковскими поставщиками платежных услуг платежных счетов;
  • условия предоставления платежных услуг станут прозрачными, а клиенты будут получать больше информации о них;
  • будет уделяться повышенное внимание защите прав пользователей, в том числе с целью минимизации кибермошенничества, усилится ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам и т.д.;
  • повысятся требования к безопасности платежных операций, в частности о необходимости использования поставщиками платежных услуг усиленной аутентификации пользователей в определенных случаях.

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам “пластик”.

Посмотреть варианты 💳

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.