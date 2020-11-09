В Украине обновят регулирование платежного рынка - законопроект НБУ

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 4364 о платежных услугах, способный существенно осовременить регулирование деятельности украинского рынка платежей и перевода средств.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

“Этот законопроект на финансовом рынке называют законопроектом “об открытом банкинге”. Хотя он больше – о новом уровне платежных услуг, о качестве и ориентации на клиента. Мы уверены, что новый закон создаст условия для дальнейшего развития платежных продуктов, сервисов и услуг”, – подчеркнул заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Что позволит принятие этого законопроекта:

адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС, сформировав правовую основу для интеграции украинского платежного рынка с европейским;

будет способствовать модернизации платежного рынка Украины и создаст основу для дальнейшего его развития.

Какие изменения произойдут на рынке платежных услуг:

будут существовать 9 платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две – нефинансовыми. Будет определен круг их поставщиков;

будут установлены требования к авторизации поставщиков платежных услуг и внедрению, в частности, возможности создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными требованиями к ним. Поставщики платежных услуг будут получать статус финансовых учреждений одновременно с правом на предоставление платежных услуг;

небанковские финансовые учреждения смогут проводить платежные операции без обязательного участия в платежных системах;

выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие поставщики платежных услуг, которые получили соответствующую лицензию;

будут определяться полномочия Национального банка для создания регуляторной платформы для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях, функционирование которой предусматривает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их нужд;

появится основание для введения “открытого банкинга” в платежной инфраструктуре Украины;

будут определены счета, которые смогут открывать поставщики платежных услуг для выполнения платежных операций, в частности появится возможность открытия и ведения небанковскими поставщиками платежных услуг платежных счетов;

условия предоставления платежных услуг станут прозрачными, а клиенты будут получать больше информации о них;

будет уделяться повышенное внимание защите прав пользователей, в том числе с целью минимизации кибермошенничества, усилится ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам и т.д.;

повысятся требования к безопасности платежных операций, в частности о необходимости использования поставщиками платежных услуг усиленной аутентификации пользователей в определенных случаях.

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