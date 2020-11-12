Компания Volvo начала сбрасывать новые автомобили с 30-метровой высоты (видео)

Шведская автомобильная компания сбрасывает новенькие автомобили с 30-метровой высоты, чтобы показать, как они выглядят после серьезного ДТП.

Обычно автопроизводители доверяют полное уничтожение автомобилей работникам Euro NCAP. Тем не менее, в Volvo пошли другим путем и устроили особый краш-тест для своих новых моделей: поднимают автомобиль на высоту 30 метров с помощью крана, а затем несколько раз разбивают его о землю.

Как сообщили в Volvo, падение с такой высоты наносит значительно больший урон, чем обычный краш-тест. Таким образом шведы моделируют, как выглядит машина после очень серьезной аварии.