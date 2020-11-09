Столичный клуб заявил о закрытии после 20 лет работы.

Известный столичный клуб “Бинго” заявил в Facebook, что прекращает свою работу. Рассчитан он был на 1,5 тыс. человек, а работал в Киеве более 20 лет. Помещение меняет собственника и направление деятельности.
Концертный директор заведения Влад Ляшенко в комментарии “Хмарочосу” сообщил, что клуб, который практически не работает, закрывается, потому что собственники продали помещение сети супермаркетов АТБ.
“Спасибо всем за эти многие годы концертной жизни. Большим и малым группам за энергетику и драйв. Промоутерам и организаторам за яркие события и концерты, которые мы не забудем никогда. Благодарной публике за аплодисменты и любовь к живой музыке. Надеемся, что концертная индустрия как можно скорее возродится после кризиса, и в Киеве появятся новые достойные площадки. А “Бинго” – это уже история”, – отметили в клубе.
Запланированные в клубе концерты и мероприятия будут перенесены, организаторы уже этим занимаются. Хотя некоторые из них и так оказались под запретом из-за карантина выходного дня.
Напомним, 11 ноября Кабмин на заседании решил ввести в Украине карантин выходного дня. Члены правительства поддержали изменения в постановление №641. Он начинает действовать уже с ближайших выходных и, по предварительным данным, до 30 ноября.
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