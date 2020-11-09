0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

Столичный клуб заявил о закрытии после 20 лет работы.

Столичный клуб заявил о закрытии после 20 лет работы.

Известный столичный клуб “Бинго” заявил в Facebook, что прекращает свою работу. Рассчитан он был на 1,5 тыс. человек, а работал в Киеве более 20 лет. Помещение меняет собственника и направление деятельности.

Концертный директор заведения Влад Ляшенко в комментарии “Хмарочосу” сообщил, что клуб, который практически не работает, закрывается, потому что собственники продали помещение сети супермаркетов АТБ.

“Спасибо всем за эти многие годы концертной жизни. Большим и малым группам за энергетику и драйв. Промоутерам и организаторам за яркие события и концерты, которые мы не забудем никогда. Благодарной публике за аплодисменты и любовь к живой музыке. Надеемся, что концертная индустрия как можно скорее возродится после кризиса, и в Киеве появятся новые достойные площадки. А “Бинго” – это уже история”, – отметили в клубе.

Запланированные в клубе концерты и мероприятия будут перенесены, организаторы уже этим занимаются. Хотя некоторые из них и так оказались под запретом из-за карантина выходного дня.

Напомним, 11 ноября Кабмин на заседании решил ввести в Украине карантин выходного дня. Члены правительства поддержали изменения в постановление №641. Он начинает действовать уже с ближайших выходных и, по предварительным данным, до 30 ноября.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.