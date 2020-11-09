Почему гарантированная сумма возмещения должна быть ограниченной - объяснение ФГВФЛ

В мировых системах гарантирования депозитов преобладает практика не гарантировать 100% возмещения вклада без ограничения по сумме. Так, в США вкладчики могут рассчитывать на возмещение в пределах $250 тыс., в странах ЕС – 100 тыс. евро.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
“Ограничение размера суммы гарантирования является необходимым условием снижения морального риска, или риска недобросовестной конкуренции”, – говорится в сообщении.
Что это за риск и почему он влияет на сумму гарантированного возмещения:
Рассчитывая максимальную сумму гарантированного возмещения, учреждения по страхованию депозитов руководствуются следующими критериями:
В Украине вклады 98% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн (максимальную сумму возмещения), а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет около 223 млрд грн, или же менее 40% от общей суммы средств физлиц, размещенных в банках-участниках Фонда.
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