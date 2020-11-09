Почему гарантированная сумма возмещения должна быть ограниченной - объяснение ФГВФЛ

В мировых системах гарантирования депозитов преобладает практика не гарантировать 100% возмещения вклада без ограничения по сумме. Так, в США вкладчики могут рассчитывать на возмещение в пределах $250 тыс., в странах ЕС – 100 тыс. евро.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

“Ограничение размера суммы гарантирования является необходимым условием снижения морального риска, или риска недобросовестной конкуренции”, – говорится в сообщении.

Что это за риск и почему он влияет на сумму гарантированного возмещения:

с одной стороны, это моральный риск вкладчика. Чем больше сумма гарантированного возмещения, тем вкладчик меньше мотивирован удостовериться в надежности банка, которому доверяет свои средства. И, если банк с рисковым поведением будет предлагать более привлекательные проценты по депозиту, чем его более стабильные конкуренты, вопреки логике клиенты могут отдавать именно ему предпочтение;

с другой стороны, банки будут иметь дополнительный стимул к рисковым операциям, поскольку ответственность за возмещение средств ложится на плечи страховщика депозитов (в Украине – это Фонд гарантирования вкладов физлиц).

Рассчитывая максимальную сумму гарантированного возмещения, учреждения по страхованию депозитов руководствуются следующими критериями:

полностью покрываться гарантиями должны средства не менее 95% вкладчиков;

по сумме полностью гарантиями должны покрываться до 65% вкладов.

В Украине вклады 98% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн (максимальную сумму возмещения), а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет около 223 млрд грн, или же менее 40% от общей суммы средств физлиц, размещенных в банках-участниках Фонда.

Справка Finance.ua:

2 сентября 2020 года Совет по финансовой стабильности принял план реструктуризации долговых обязательств Фонда перед Минфином. После того как Верховная Рада Украины примет необходимые для реализации этого плана законодательные изменения, Фонд готов инициировать поднятие гарантированной суммы возмещения с 200 до 600 тыс. грн.

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