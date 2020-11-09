Налог на недвижимость в 2021 году в разных городах Украины

Сейчас налог на недвижимость платят владельцы больших квартир и домов. Но вскоре платить придется всем, если нардепы поддержат законопроект.
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Как взимают налог на недвижимость сейчас. Украинцы платят налог на недвижимость за так называемые “лишние” квадратные метры.
Размер налога в 2021 году. Если не примут изменений в закон, то в 2021 году ставка налога на один квадратный метр не будет превышать 1,5% от минимальной зарплаты. Размер ставки зависит от местных властей, которые его и устанавливают.
В 2021 году будут платить налог за прошлый год, то есть за 2020. Соответствующая ставка налога будет рассчитываться от размера минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2020 года (4 723 гривны) и составит максимум 70 гривен 85 копеек за каждый “лишний” метр.
Пример. То есть владелец квартиры на 90 квадратных метров заплатит максимум 2 125 гривен за “лишние” 30 квадратов.
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Если площадь квартиры больше 300 квадратных метров, а дома – более 500, то сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен за каждый такой объект (так называемый “налог на роскошь”).
Налог на недвижимость в городах Украины:
Как и когда платить налог. Налог на недвижимость начисляется за предыдущий календарный год. Платежки от Государственной фискальной службы должны поступить до 1 июля 2021 года. Оплатить сумму, указанную в них, нужно в течение 60 дней с момента получения квитанции.
Наказание за неуплату. За несвоевременную уплату налога на недвижимость предусмотрен штраф – 10% от суммы налогового долга за просрочку до 30 дней. Если больше месяца, тогда штраф – 20% от суммы налога на недвижимость.
Пеню за неуплату автоматически считает система – в зависимости от суммы долга, количества просроченных дней и других факторов. Физическое лицо-предприниматель за налоговый долг могут лишить свидетельства плательщика единого налога.
Как обжаловать налог. Если в платежке вам насчитали слишком большую сумму налога, а вы не имеете такого метража недвижимости, можно обратиться в налоговый орган по месту регистрации недвижимости. Не забудьте взять с собой все правоустанавливающие документы. В ГФС надо будет написать заявление о проведении сверки площади недвижимости и размера налога.
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