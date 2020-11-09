Черкассы отказались вводить карантин выходного дня

Городские власти Черкасс провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение не вводить карантин выходного дня в городе.
На заседании также присутствовали предприниматели, которые просили не вводить в городе карантин выходного дня. Они просили разрешить работать маленьким магазинам, заведениям питания, а также ТРЦ, площадь которых, по их словах, может обеспечить соблюдение дистанции.
Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко не видит необходимости вводить такой карантин. Также директор департамента здравоохранения и медицинских услуг ЧГС Всеволод Кульчиковський считает такой карантин неэффективным.
В связи с этим в Черкассах разрешается:
Напомним, в субботу с 00:00 в Украине вступит в действие карантин выходного дня.
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