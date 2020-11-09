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Черкассы отказались вводить карантин выходного дня

Черкассы отказались вводить карантин выходного дня

Городские власти Черкасс провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС. Принято решение не вводить карантин выходного дня в городе.

На заседании также присутствовали предприниматели, которые просили не вводить в городе карантин выходного дня. Они просили разрешить работать маленьким магазинам, заведениям питания, а также ТРЦ, площадь которых, по их словах, может обеспечить соблюдение дистанции.

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко не видит необходимости вводить такой карантин. Также директор департамента здравоохранения и медицинских услуг ЧГС Всеволод Кульчиковський считает такой карантин неэффективным.

В связи с этим в Черкассах разрешается:

  • свободное передвижение по городу;
  • принимать посетителей в заведениях общественного питания, в том числе и на выходных;
  • работа ТРЦ;
  • прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах;
  • прием посетителей в других развлекательных заведениях;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые проводят деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • деятельность учреждений культуры;
  • работа рынков.

Напомним, в субботу с 00:00 в Украине вступит в действие карантин выходного дня.

По материалам РБК-Украина
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