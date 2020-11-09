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Культура и отели потеряют 50% доходов из-за карантина выходного дня - Ткаченко

Культура и отели потеряют 50% доходов из-за карантина выходного дня - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что доходы сферы культуры и гостиничного бизнеса в результате карантина выходного дня сократятся на 50%.

“Карантин выходного дня ударит очень сильно по тем индустриям, которыми занимается наше министерство – это культура, креативные индустрии, отели. И, бесспорно, это 50% их доходов за выходные дни. Если уже принято такое решение, то тогда нужно говорить за компенсации этой сфере в чрезвычайно больших масштабах”, – сказал он.

Речь идет о сотнях тысяч людей, которые останутся без работы. В таком случае, считает Ткаченко, правительство должно выплатить компенсации гражданам, которые потеряют работу, и бизнесу, который пострадает.

Министр добавил, что он воздержался во время голосования за введение карантина выходного дня.

По материалам Економічна Правда
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