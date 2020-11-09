Кабмин за деньги ЕБРР планирует подготовить к продаже месторождения полезных ископаемых

Украина планирует инициировать совместный с ЕС проект по геологическому изучению рудопроявления полезных ископаемых и в течение 2021 года подготовить к аукциону несколько месторождений, взяв средства в ЕБРР.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марошем Шефчовичем.
“Рассматриваем возможности для совместной разработки с ЕС подходов по использованию украинского потенциала в добывающей отрасли, чтобы помочь ЕС и вместе строить глобальные конкурентоспособные производственные цепочки добавленной стоимости в Европе”, – сказал премьер-министр Украины.
Сообщается, что, по словам Дениса Шмыгаля, для Украины важно инициировать совместный проект по геологическому изучению рудопроявления полезных ископаемых и в течение 2021 года подготовить к аукциону несколько месторождений тех минералов, которые отнесены к стратегическому перечню Евросоюза.
“Мы предварительно разговаривали с ЕБРР о возможном проекте верификации запасов месторождений полезных ископаемых в Украине. ЕБРР готов предоставить примерно 200 млн евро. Для Украины важной было бы помощь ЕС в рассмотрении такой кредитной линии на уровне Еврокомиссии, чтобы мы с ЕБРР смогли проработать этот вопрос. Этот проект касается не только верификации запасов, но и подготовки месторождений к аукциону”, – сказал Шмыгаль.
Украина, по словам премьер-министра, также готова рассмотреть возможность запуска совместного проекта поддержки Украины по верификации имеющейся информации о разведанных и потенциальных запасах критической сырья.
Также стороны обсудили пути активизации сотрудничества Украины и Еврокомиссии в сфере критической сырья и построения стратегического партнерства между ЕС и Украиной в этой сфере.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В 11 населенных пунктах до сих пор не начался отопительный сезон из-за долгов8 ч. назад - 204 10
Киевстар запустил услугу eSIMВчера, 16:14 - 1824 9
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)Вчера, 13:01 - 2177 6
"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год - ФедоровВчера, 16:45 - 2738 3
Аваков предлагает расширить основания для применения электрошокеров (видео)Вчера, 16:00 - 533 3
"Депозиты даже не покрывают инфляцию": эксперты о стратегиях для инвестицийВчера, 17:00 - 6318
"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год - ФедоровВчера, 16:45 - 2738 3
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)Вчера, 13:01 - 2177 6
В Украине начали принимать заказы на новинку Toyota с расходом топлива 3 л/100 км12 ч. назад - 1904
Киевстар запустил услугу eSIMВчера, 16:14 - 1824 9
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)Около часа назад - 100
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)Вчера, 11:57 - 245
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Позавчера, 12:10 - 708
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1253 2
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 574