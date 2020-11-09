Мариловский спиртзавод "Укрспирта" купил иностранный инвестор

Мариловское МПД и хранения спирта (Тернопольская область) на приватизационном аукционе купила компания из Молдовы Zernoff, которая позиционирует себя как крупнейшего производителя этилового спирта в Молдове.
О том, что победителем аукциона стала Zernoff, в Facebook сообщила замглавы Минэкономики Светлана Панаиотиди.
“По результатам аукциона стартовая цена отдельного имущества Мариловского места проведения деятельности (МПД) и хранения спирта выросла более, чем в 2 раза (54,7 млн стартовых) и составляет 120 млн грн, которые вскоре поступят в бюджет.
Поздравляю нового инвестора – предприятие “ZERNOFF” с этим событием. Таки иностранный инвестор”, – написала она.
Компания Zernoff основана в 2001 году, основателем является румынская компания Viteza Optim, а конечными бенефициарами – Георгий Козовякин и Денис Чибизов.
На официальном сайте Zernoff говорится, что компания позиционирует себя как крупнейшего производителя этилового спирта в Молдове.
“Новый модернизированный завод начал свою работу в 2015 году, и мы с гордостью можем сказать, что сейчас мы лидеры как на местном рынке, так и в черноморском регионе. Мы достигли производственной мощности в размере 3 млн литров спирта, 2 400 тонн DDGS и 450 тонн CO2 ежемесячно”, – говорится в сообщении на сайте Zernoff.
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