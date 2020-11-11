В Украине инвестор получил моральную компенсацию за несданную квартиру: как засудить застройщика

Верховный суд впервые постановил выплатить 350 тысяч гривен инвестору за недостроенную квартиру, который так и не получил жилья. Ранее недобросовестные застройщики ссылались на то, что раз в договоре такого пункта как моральная компенсация нет, то и платить не должны.

Как получить компенсацию за недостроенное жилье, пишет “Сегодня”.

Дочь Владимира Ковбы должна была бы жить в квартире уже 5 лет. В 2013-м году он нашел застройщика, заплатил деньги. Тот в свою очередь заверил: через два года будут праздновать новоселье. Стоимость квартиры составляла 435 тысяч гривен.

Однако чем ближе становилась дата сдачи дома, тем медленнее шли работы. А однажды – остановились совсем.

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Три года вместе с соседями добивался от застройщика возобновления работ. Но когда строительство жилья заморозили окончательно, решил идти в суд. И требовать от компании моральной компенсации за несданную вовремя квартиру. Первое дело и апелляцию проиграл.

“Основаниями отказа в апелляционные жалобе была ссылка на то, что эти вопросы не регулируются законом о защите прав потребителя”, – объясняет адвокат Татьяна Даниленко.

Чтобы выяснить, действительно ли не имеет права на моральную компенсацию от застройщика, который нарушил все сроки сдачи дома, дошли вплоть до Верховного Суда. И тот постановил обратное.

“Суды первой апелляционной инстанции неправомерно отказали в удовлетворении этих требований. В случае нарушения прав потребителей они имеют право на возмещение морального и материального ущерба”, – утверждает судья Верховного суда Наталия Сакара.

То есть, если в договоре купли-продажи застройщик ничего не пишет о компенсации, с него все равно можно взыскать средства за не вовремя сданное жилье. Да и за моральный ущерб. Это первый случай, когда такую норму применили именно к недобросовестному застройщику, и это дело станет примером для других обманутых инвесторов.

Суд моральный ущерб оценил в 350 тысяч гривен, однако точную сумму определит апелляционный суд после того, как изучит все доказательства.