Самые популярные авто с ГБО. Что переоборудуют и покупают чаще всего?

Чаще всего в октябре автолюбители переоборудовали Daewoo Lanos. Также в тройку лидеров вошли Volkswagen Passat и Mitsubishi Outlander.

Об этом пишет AUTO.RIA.

Десятка самых популярных моделей, на которые устанавливали ГБО, выглядит таким образом:

Daewoo Lanos – 98 ед.

Volkswagen Passat – 94 ед.

Mitsubishi Outlander – 81 ед.

Skoda Octavia – 81 ед.

Toyota Camry – 75 ед.

Nissan Rogue – 73 ед.

Chevrolet Aveo – 64 ед.

ВАЗ 2109/99 – 51 ед.

Ford Fusion – 49 ед.

Toyota RAV4 – 44 ед.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:

Сравнить и заказать кредит