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Самые популярные авто с ГБО. Что переоборудуют и покупают чаще всего?

Самые популярные авто с ГБО. Что переоборудуют и покупают чаще всего?

Чаще всего в октябре автолюбители переоборудовали Daewoo Lanos. Также в тройку лидеров вошли Volkswagen Passat и Mitsubishi Outlander.

Об этом пишет AUTO.RIA.

Десятка самых популярных моделей, на которые устанавливали ГБО, выглядит таким образом:

Daewoo Lanos – 98 ед.
Volkswagen Passat – 94 ед.
Mitsubishi Outlander – 81 ед.
Skoda Octavia – 81 ед.
Toyota Camry – 75 ед.
Nissan Rogue – 73 ед.
Chevrolet Aveo – 64 ед.
ВАЗ 2109/99 – 51 ед.
Ford Fusion – 49 ед.
Toyota RAV4 – 44 ед.

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По материалам Finance.UA
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