"Эпицентр" заявил, что будет продавать в выходные только жизненно необходимые товары

В компании “Эпицентр К” заявили, что во время карантина выходного дня сети “Эпицентр” и “Новая линия” будут реализовывать исключительно жизненно важные товары, разрешенные соответствующим постановлением Кабмина.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

“Мы ввели беспрецедентные меры безопасности в наших торговых сетях “Эпицентр” и “Новая линия”, и делаем все для того, чтобы вы чувствовали себя безопасно, делая покупки у нас.

Через наши социальные сети и обращения в контакт-центр мы получаем много обращений от наших покупателей с просьбой не закрывать торговые центры во время карантина выходного дня, по примеру соседней Польши, где строительно-хозяйственные гипермаркеты продолжают работать в течение карантина. Мы ценим вашу любовь и доверие, но ставим ваше здоровье и интересы государства на первое место”, – говорится в позиции “Эпицентра”.

“Во время карантина выходного дня сети “Эпицентр” и “Новая линия” будут реализовывать исключительно жизненно важные товары, разрешенные постановлением КМУ “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г.” № 641, к которым относятся продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма и будем заниматься доставкой еды из наших ресторанов.

В это время наши клиенты также могут сделать заказ в интернет-магазине www.epicentrk.ua, на онлайн-полках которого представлен ассортимент более 1 млн артикулов”, – добавили в компании.