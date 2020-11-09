У Зеленского заявили об отсутствии угроз для безвиза с ЕС

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что по состоянию на сейчас угрозы безвизовому режиму с Европейским союзом нет. Вопрос, который возник после решения Конституционного Суда по декларированию, сегодня снят.
Об этом сообщает Офис президента.
Как рассказал Жовква, вопрос потери безвиза удалось снять после экстренного заседания Совета нацбезопасности и обороны, а также внесения в парламент президентского закона о разрешении конституционного кризиса.
“На сегодня могу сказать, что такую горячую фазу напряжения, среди прочего с вопросом безвизового режима – отмена или приостановление действия безвизового режима, который существует между Украиной и Евросоюзом, – мы сняли. Это подтверждают многочисленные наши партнеры”, – заявил он.
Напомним, 27 октября КСУ отменил ответственность за недостоверное декларирование. Также это решение заблокировало работу Национального агентства по предотвращению коррупции, которое должно проверять электронные декларации украинских чиновников.
После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности потери безвиза с ЕС из-за решения КСУ.
В то же время в “Слуге народа” заявляли об отсутствии сигналов от международных партнеров об отмене безвиза с ЕС.
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