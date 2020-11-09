0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

У Зеленского заявили об отсутствии угроз для безвиза с ЕС

У Зеленского заявили об отсутствии угроз для безвиза с ЕС

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что по состоянию на сейчас угрозы безвизовому режиму с Европейским союзом нет. Вопрос, который возник после решения Конституционного Суда по декларированию, сегодня снят.

Об этом сообщает Офис президента.

Как рассказал Жовква, вопрос потери безвиза удалось снять после экстренного заседания Совета нацбезопасности и обороны, а также внесения в парламент президентского закона о разрешении конституционного кризиса.

“На сегодня могу сказать, что такую горячую фазу напряжения, среди прочего с вопросом безвизового режима – отмена или приостановление действия безвизового режима, который существует между Украиной и Евросоюзом, – мы сняли. Это подтверждают многочисленные наши партнеры”, – заявил он.

Напомним, 27 октября КСУ отменил ответственность за недостоверное декларирование. Также это решение заблокировало работу Национального агентства по предотвращению коррупции, которое должно проверять электронные декларации украинских чиновников.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности потери безвиза с ЕС из-за решения КСУ.

В то же время в “Слуге народа” заявляли об отсутствии сигналов от международных партнеров об отмене безвиза с ЕС.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.