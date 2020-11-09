0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 61 0 Новости партнёров

Новый участник в «Бонусе от Минфина»: Инвестиции в акции компаний S&P500 и NASDAQ100 с Универ

В программе «Бонус от Минфина» появился новый участник — компания Универ. Инвестиционные фонды под управлением «Универ Менеджмент» предлагают клиентам заработать на инвестициях американских компаний, входящих в S&P500 и NASDAQ100.

В программе Бонус от Минфина появился новый участник — два инвестиционных фонда компании «Универ Менеджмент», которые предлагают клиенту заработать на инвестициях американских компаний, входящих в S&P500 и NASDAQ100.

Инвестиции в компании из индекса S&P500 с Фондом «Ярослав Мудрый Фонд Акций»

Инвестиционное предложение

Доходность за 6 месяцев (май, июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь) – 9,23% ($), 16,06% (грн).

Минимальная сумма инвестиции — 10 000 гривен.

Выплата доходности — в любой рабочий день.

Срок — неограниченный.

Бонус для пользователей «Минфина» — 1:00 с персональным финансовым консультантом.

Чем занимается Фонд

Инвестиционный Фонд «Ярослав Мудрый Фонд Акций» — это первый в Украине инвестиционный фонд, который инвестирует в акции ведущих мировых компаний. Универ вкладывает средства в компании из США, входящих в индекс S&P500. Для повышения надежности инвестиций компания также покупает американские государственные и корпоративные облигации.

Преимущества инвестиционного Фонда

Активы фонда содержат ценные бумаги ведущих мировых компаний США, входящих в индекс S&P500;

Фонд является открытым — выкуп сертификатов фонда у инвесторов возможен без ограничений в любой рабочий день;

Минимальная сумма инвестиции — 10 000 гривен

Как приобрести сертификаты Фонда

Обратиться в компанию Универ.

После разговора с менеджером, который ответит на все вопросы, будет отправлено перечень всех необходимых документов для заключения договора и открытия счета.

После подписания всех необходимых документов, остается оплатить стоимость сертификатов фонда.

После зачисления средств сертификаты фонда будут перечислены на счет.
С этого момента вы являетесь полноправным владельцем сертификатов.

Получить предложение

Инвестиции в технологические компании NASDAQ100 с Фондом «Фонд перспективных акций: Атаман»

Инвестиционное предложение

Доходность за 6 месяцев (май, июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь) — 11,85% (usd) 16,62% (uah)

Минимальная сумма инвестиции — 10 000 гривен

Выплата доходности — 23 марта, 23 июля, 23 ноября

Срок — неограниченный

Бонус для пользователей «Минфина» — 1 час с персональным финансовым консультантом.

Чем занимается Фонд

Инвестиционный Фонд «Фонд перспективных акций: Атаман» — это второй в Украине инвестиционный фонд, который инвестирует в ценные бумаги ведущих технологических компаний мира. Компания Универ, управляющая фондом, вкладывает средства в акции компаний из США, которые входят в индексы NASDAQ100. Для повышения надежности инвестиций Универ также покупает американские государственные и корпоративные облигации.

Преимущества Фонда

Активы фонда содержат ценные бумаги лучших технологических компаний США;

Фонд является открытым — выкуп сертификатов фонда у инвесторов возможен без ограничений в любой рабочий день;

Минимальная сумма инвестиции — 10 000 гривен

Как приобрести сертификаты Фонда

Обратиться в компанию Универ.

После консультаций с менеджером, который ответит на все вопросы, будет отправлен перечень всех необходимых документов для заключения договора и открытия счета.

После подписания всех необходимых документов, остается оплатить стоимость сертификатов фонда.

После зачисления средств сертификаты фонда будут перечислены на счет в ценных бумагах.

С этого момента вы являетесь полноправным владельцем сертификатов и участником фонда.

Получить предложение

По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.