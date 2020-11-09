Новый участник в «Бонусе от Минфина»: Инвестиции в акции компаний S&P500 и NASDAQ100 с Универ

В программе «Бонус от Минфина» появился новый участник — компания Универ. Инвестиционные фонды под управлением «Универ Менеджмент» предлагают клиентам заработать на инвестициях американских компаний, входящих в S&P500 и NASDAQ100.

В программе Бонус от Минфина появился новый участник — два инвестиционных фонда компании «Универ Менеджмент», которые предлагают клиенту заработать на инвестициях американских компаний, входящих в S&P500 и NASDAQ100.

Инвестиции в компании из индекса S&P500 с Фондом «Ярослав Мудрый Фонд Акций»

Инвестиционное предложение

Доходность за 6 месяцев (май, июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь) – 9,23% ($), 16,06% (грн).

Минимальная сумма инвестиции — 10 000 гривен.

Выплата доходности — в любой рабочий день.

Срок — неограниченный.

Бонус для пользователей «Минфина» — 1:00 с персональным финансовым консультантом.

Чем занимается Фонд

Инвестиционный Фонд «Ярослав Мудрый Фонд Акций» — это первый в Украине инвестиционный фонд, который инвестирует в акции ведущих мировых компаний. Универ вкладывает средства в компании из США, входящих в индекс S&P500. Для повышения надежности инвестиций компания также покупает американские государственные и корпоративные облигации.

Преимущества инвестиционного Фонда

Активы фонда содержат ценные бумаги ведущих мировых компаний США, входящих в индекс S&P500;

Фонд является открытым — выкуп сертификатов фонда у инвесторов возможен без ограничений в любой рабочий день;

Минимальная сумма инвестиции — 10 000 гривен

Как приобрести сертификаты Фонда

Обратиться в компанию Универ.

После разговора с менеджером, который ответит на все вопросы, будет отправлено перечень всех необходимых документов для заключения договора и открытия счета.

После подписания всех необходимых документов, остается оплатить стоимость сертификатов фонда.

После зачисления средств сертификаты фонда будут перечислены на счет.

С этого момента вы являетесь полноправным владельцем сертификатов.

Инвестиции в технологические компании NASDAQ100 с Фондом «Фонд перспективных акций: Атаман»

Инвестиционное предложение

Доходность за 6 месяцев (май, июнь, июль, август, сентябрь, ноябрь) — 11,85% (usd) 16,62% (uah)

Минимальная сумма инвестиции — 10 000 гривен

Выплата доходности — 23 марта, 23 июля, 23 ноября

Срок — неограниченный

Бонус для пользователей «Минфина» — 1 час с персональным финансовым консультантом.

Чем занимается Фонд

Инвестиционный Фонд «Фонд перспективных акций: Атаман» — это второй в Украине инвестиционный фонд, который инвестирует в ценные бумаги ведущих технологических компаний мира. Компания Универ, управляющая фондом, вкладывает средства в акции компаний из США, которые входят в индексы NASDAQ100. Для повышения надежности инвестиций Универ также покупает американские государственные и корпоративные облигации.

Преимущества Фонда

Активы фонда содержат ценные бумаги лучших технологических компаний США;

Фонд является открытым — выкуп сертификатов фонда у инвесторов возможен без ограничений в любой рабочий день;

Минимальная сумма инвестиции — 10 000 гривен

Как приобрести сертификаты Фонда

Обратиться в компанию Универ.

После консультаций с менеджером, который ответит на все вопросы, будет отправлен перечень всех необходимых документов для заключения договора и открытия счета.

После подписания всех необходимых документов, остается оплатить стоимость сертификатов фонда.

После зачисления средств сертификаты фонда будут перечислены на счет в ценных бумагах.

С этого момента вы являетесь полноправным владельцем сертификатов и участником фонда.