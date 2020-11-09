"Депозиты даже не покрывают инфляцию": эксперты о стратегиях для инвестиций

Самый большой прирост клиентов, в том числе и в финансовых учреждениях, происходит в период кризиса. Например, тот кризис и большая коррекция, произошедшая на американском фондовом рынке из-за коронавируса, показала, что сейчас значительное количество населения поставило перед собой цель – разобраться в своих финансовых возможностях.
Об этом рассказал инвестор-практик и лектор Freedom Finance Тарас Гандзий в ходе вебинара “FinUpDate. Выпуск 13: Есть ли жизнь после депозитов. Куда инвестировать в 2020-2021”.
При финансовом планировании каждый инвестор должен понимать свою инвестиционную цель, которую он стремится достичь. Это и есть его инвестиционный портфель.
Инвестиционный портфель – это комплексный набор инструментов фондового рынка, которые отличаются типом, сроком действия, ликвидностью, принадлежат одному инвестору и управляются как единое целое для достижения поставленной цели.
“Есть такие инструменты, которые дают 20-30% годовых в долларах, но инвестор должен понимать, что и риски при таких инвестициях будут соответствующими”, – подчеркнул Гандзий.
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По его словам, инвесторам, которые сотрудничают с Freedom Finance, доступны следующие биржевые инструменты:
“Если мы посмотрим на текущую тенденцию в Украине, то увидим снижение процентной ставки НБУ, вслед за ней падение ставок по депозитам, а также ставок по облигациям. Естественно, в такой ситуации многие инвесторы начинают думать, как поступить, потому что депозиты и облигации даже не покрывают инфляцию. Нужно находить альтернативные инструменты”, – рассказал инвестор-практик на фондовом рынке Украины и США Александр Грановский.
Стратегия аллокации активов в портфеле:
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