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"Депозиты даже не покрывают инфляцию": эксперты о стратегиях для инвестиций

"Депозиты даже не покрывают инфляцию": эксперты о стратегиях для инвестиций

Самый большой прирост клиентов, в том числе и в финансовых учреждениях, происходит в период кризиса. Например, тот кризис и большая коррекция, произошедшая на американском фондовом рынке из-за коронавируса, показала, что сейчас значительное количество населения поставило перед собой цель – разобраться в своих финансовых возможностях.

Об этом рассказал инвестор-практик и лектор Freedom Finance Тарас Гандзий в ходе вебинара “FinUpDate. Выпуск 13: Есть ли жизнь после депозитов. Куда инвестировать в 2020-2021”.

При финансовом планировании каждый инвестор должен понимать свою инвестиционную цель, которую он стремится достичь. Это и есть его инвестиционный портфель.

Инвестиционный портфель – это комплексный набор инструментов фондового рынка, которые отличаются типом, сроком действия, ликвидностью, принадлежат одному инвестору и управляются как единое целое для достижения поставленной цели.

“Есть такие инструменты, которые дают 20-30% годовых в долларах, но инвестор должен понимать, что и риски при таких инвестициях будут соответствующими”, – подчеркнул Гандзий.

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По его словам, инвесторам, которые сотрудничают с Freedom Finance, доступны следующие биржевые инструменты:

  • акции;
  • облигации;
  • ETF (Exchange Traded Fund) – фонды, торгуемые на бирже;
  • IPO – первичное размещение акций на фондовом рынке;
  • фьючерсы.

“Если мы посмотрим на текущую тенденцию в Украине, то увидим снижение процентной ставки НБУ, вслед за ней падение ставок по депозитам, а также ставок по облигациям. Естественно, в такой ситуации многие инвесторы начинают думать, как поступить, потому что депозиты и облигации даже не покрывают инфляцию. Нужно находить альтернативные инструменты”, – рассказал инвестор-практик на фондовом рынке Украины и США Александр Грановский.

Стратегия аллокации активов в портфеле:

  • консервативный: облигации – 60%, акции – 32%, IPO, ETF/опционы – 8%;
  • умеренный: акции – 47%, облигации – 40%, ETF/опционы – 13%;
  • агрессивный: акции – 60%, облигации – 20%, ETF/опционы – 23%;
  • высокоагрессивный: акции – 50%, ETF/опционы – 45%; облигации – 5%.

По материалам Finance.UA
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