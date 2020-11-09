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16 тысяч обращений граждан: На что украинцы жалуются Нацбанку

16 тысяч обращений граждан: На что украинцы жалуются Нацбанку

Национальный банк в третьем квартале получил и обработал 16 290 обращений граждан. В целом количество обращений возросло на 73% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Причина роста количества обращений. Расширение полномочий Национального банка, который с 1 июля стал регулятором большинства небанковских учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.

Наиболее часто задаваемые вопросы в письменных обращениях:

  • отношения по микрокредитам (33,5% обращений);
  • взыскание долгов банков и финансовых компаний (17,7%);
  • отношения по обязательным видам страхования (11,7%);
  • отношения по кредитам банков (7,9%);
  • платежные карты и расчеты (7,6%).

“В третьем квартале 2020 года НБУ получил 4295 письменных обращений по работе небанковских финансовых учреждений”, – сообщает регулятор.

Чаще всего – в 70% случаев – в письменных обращениях потребители жаловались на работу финансовых компаний, занимающихся микрокредитованием (всего – 2965). Остальные обращения касались страховых компаний (всего – 854 или 20%), кредитных союзов (396 обращений) и ломбардов (84 обращения).

Среди проблемных вопросов, связанных с работой небанковских учреждений:

  • непонимание клиентами правомерности онлайн-договоров;
  • невозврат средств вкладчикам кредитных союзов;
  • несправедливые условия договоров, жесткие методы взыскания просроченной задолженности.

Среди проблемных вопросов, связанных с работой банков:

  • невыполнение финансовым учреждением решения суда в пользу клиента;
  • низкое качество обслуживания в отделениях;
  • мошенничество с картами;
  • автоматическое списание поступлений на счет для погашения долга.

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По материалам Finance.UA
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