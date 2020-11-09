16 тысяч обращений граждан: На что украинцы жалуются Нацбанку

Национальный банк в третьем квартале получил и обработал 16 290 обращений граждан. В целом количество обращений возросло на 73% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Причина роста количества обращений. Расширение полномочий Национального банка, который с 1 июля стал регулятором большинства небанковских учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.
Наиболее часто задаваемые вопросы в письменных обращениях:
“В третьем квартале 2020 года НБУ получил 4295 письменных обращений по работе небанковских финансовых учреждений”, – сообщает регулятор.
Чаще всего – в 70% случаев – в письменных обращениях потребители жаловались на работу финансовых компаний, занимающихся микрокредитованием (всего – 2965). Остальные обращения касались страховых компаний (всего – 854 или 20%), кредитных союзов (396 обращений) и ломбардов (84 обращения).
Среди проблемных вопросов, связанных с работой небанковских учреждений:
Среди проблемных вопросов, связанных с работой банков:
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