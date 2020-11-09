16 тысяч обращений граждан: На что украинцы жалуются Нацбанку

Национальный банк в третьем квартале получил и обработал 16 290 обращений граждан. В целом количество обращений возросло на 73% по сравнению со вторым кварталом 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Причина роста количества обращений. Расширение полномочий Национального банка, который с 1 июля стал регулятором большинства небанковских учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.

Наиболее часто задаваемые вопросы в письменных обращениях:

отношения по микрокредитам (33,5% обращений);

взыскание долгов банков и финансовых компаний (17,7%);

отношения по обязательным видам страхования (11,7%);

отношения по кредитам банков (7,9%);

платежные карты и расчеты (7,6%).

“В третьем квартале 2020 года НБУ получил 4295 письменных обращений по работе небанковских финансовых учреждений”, – сообщает регулятор.

Чаще всего – в 70% случаев – в письменных обращениях потребители жаловались на работу финансовых компаний, занимающихся микрокредитованием (всего – 2965). Остальные обращения касались страховых компаний (всего – 854 или 20%), кредитных союзов (396 обращений) и ломбардов (84 обращения).

Среди проблемных вопросов, связанных с работой небанковских учреждений:

непонимание клиентами правомерности онлайн-договоров;

невозврат средств вкладчикам кредитных союзов;

несправедливые условия договоров, жесткие методы взыскания просроченной задолженности.

Среди проблемных вопросов, связанных с работой банков:

невыполнение финансовым учреждением решения суда в пользу клиента;

низкое качество обслуживания в отделениях;

мошенничество с картами;

автоматическое списание поступлений на счет для погашения долга.

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