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В Украине начались продажи самой мощной версии Peugeot 508 (фото)

В Украине начались продажи самой мощной версии Peugeot 508 (фото)

Стильный и динамичный фастбэк PEUGEOT 508 получил новую версию с бензиновым двигателем 1,6 PureTech, мощностью 215 л.с., АКПП-8. Данный двигатель является самым мощным среди доступных в Украине.

Об этом сообщает MMR со ссылкой на сайт PEUGEOT в Украине.

Флагман PEUGEOT 508 отлично зарекомендовал себя на украинском рынке – модель заслужила почетный титул «Автомобиль года в Украине 2020». Теперь для автомобиля PEUGEOT 508 предлагается новый силовой агрегат – бензиновый турбо-мотор 1,6 PureTech мощностью 215 л.с. в паре с АКПП-8. Этот двигатель выгодно дополняет дизельную линейку модели, позволяя расширить гамму версий PEUGEOT 508.

Автомобиль демонстрирует превосходные динамические качества при довольно низком расходе топлива. Так, разгон 0-100 км/ч занимает всего 8,5 секунд, а максимальная скорость достигает 247 км/ч – самый высокий показатель в гамме PEUGEOT 508.

По материалам MMR
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