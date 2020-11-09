На сумму компенсации за задержку выплаты зарплаты начисляют ЕСВ

Сумма компенсации потери части зарплаты в связи с нарушением сроков ее выплаты, которую начисляют после увольнения работника – является базой начисления ЕСВ.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

“Базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для работодателей являются суммы начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, которые включают основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины «Об оплате труда», и суммы вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорам”, – говорится в сообщении.

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Для лиц, получающих заработную плату за работы, срок выполнения которых превышает календарный месяц, единый взнос начисляется на сумму, которая определяется путем деления заработной платы, выплаченной по результатам работы, на количество месяцев, за которые она начислена.

Указанный порядок начисления единого взноса распространяется также на лиц, которым после увольнения с работы начислена заработная плата за отработанное время.

В фонд дополнительной заработной платы входят, в частности, суммы компенсации работникам потери части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты.

“Следовательно, суммы компенсации потери части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты, начисляемые после увольнения работника, являются базой начисления единого взноса”, – подытожили в налоговой.

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