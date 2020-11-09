На сумму компенсации за задержку выплаты зарплаты начисляют ЕСВ

Сумма компенсации потери части зарплаты в связи с нарушением сроков ее выплаты, которую начисляют после увольнения работника – является базой начисления ЕСВ.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Днепропетровской области.
“Базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для работодателей являются суммы начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, которые включают основную и дополнительную заработную плату, другие поощрительные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины «Об оплате труда», и суммы вознаграждения физическим лицам за выполнение работ (предоставление услуг) по гражданско-правовым договорам”, – говорится в сообщении.
Читайте также: Как оплатить налоги и ЕСВ через Е-кабинет: пошаговый алгоритм
Для лиц, получающих заработную плату за работы, срок выполнения которых превышает календарный месяц, единый взнос начисляется на сумму, которая определяется путем деления заработной платы, выплаченной по результатам работы, на количество месяцев, за которые она начислена.
Указанный порядок начисления единого взноса распространяется также на лиц, которым после увольнения с работы начислена заработная плата за отработанное время.
В фонд дополнительной заработной платы входят, в частности, суммы компенсации работникам потери части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты.
“Следовательно, суммы компенсации потери части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты, начисляемые после увольнения работника, являются базой начисления единого взноса”, – подытожили в налоговой.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Если ничего не делать, коек не будет уже 10-15 декабря, - ШмыгальВчера, 09:36 - 1186 20
"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"Вчера, 12:15 - 3653 14
Киевстар запустил услугу eSIMВчера, 16:14 - 1307 9
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)Вчера, 13:01 - 1754 6
ЗАЗ презентовал сразу несколько новинок (фото)Позавчера, 22:00 - 5393 5
"Депозиты даже не покрывают инфляцию": эксперты о стратегиях для инвестицийВчера, 17:00 - 4084
"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"Вчера, 12:15 - 3653 14
"Мертвые души" отбирают у Украины по 50-100 млрд гривен в год - ФедоровВчера, 16:45 - 2199 1
Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)Вчера, 13:01 - 1754 6
У эффективной вакцины от коронавируса есть большой недостатокВчера, 13:31 - 1552 3
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)Вчера, 11:57 - 184
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Позавчера, 12:10 - 641
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1199 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 552
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 894 2