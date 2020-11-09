Porsche показала минивэн и еще несколько невиданных ранее машин (фото)

Porsche 919 Street, Vision Spyder и Porsche Vision Renndienst – это концепты, которые так и не дошли до производства, но увидеть их стоит. Кроме того, на фирменных фото засветился еще один рабочий макет, который может быть электрическим Macan.
Тизерная кампания Porsche Unseen завершилась раскрытием нескольких проектов, которые до сих пор держались в тайне.
Первый из них – полномасштабная модель 919 Street, задуманная как дорожный аналог гибрида 919, который выиграл Ле-Ман.
Этот прототип был создан в 2017 году. Дорожный гиперкар использует тот же монокок из углеродного волокна и гибридную установку на 900 лошадиных сил, и гоночный болид LMP1, от которого он также унаследовал пропорции и колесную базу. По стечению обстоятельств, демонстрация 919 Street совпадает с 20-й годовщиной Carrera GT, которую на этой неделе празднует Porsche.
Самым интересным среди новоявленных концептов Porsche является Renndienst. Он представляет собой произвольную интерпретацию концепции пространства для семей из шести человек. Команда дизайнеров разработала футуристический “космический челнок” с захватывающими пропорциями. Исследование показывает, как дизайн Porsche с характерным моделированием поверхности может быть перенесен в неизвестный для бренда сегмент автомобиля. Водительское кресло в минивэне расположено в центре, а пассажирам отдан просторный “туристический” салон. Силовая установка минивэна – полностью электрическая.
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