Локдаун выходного дня: Минэкономики расширит поддержку бизнеса и частично безработных

Министерство экономики рассматривает возможность расширения круга участников программы “Доступные кредиты 5-7-9%” через повышение максимального уровня годового дохода предприятий и ослабление условий, касающихся фонда оплаты труда и численности персонала.

Об этом заявил глава министерства Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба Минэкономики

“Существующие программы поддержки, в частности “Доступные кредиты 5-7-9”, “Частичная безработица”, будут максимально адаптированы под нужды и запросы бизнеса”, – говорится в сообщении.

В рамках совершенствования программы “5-7-9” рассматриваются следующие предложения:

расширение круга участников через повышение максимального уровня годового дохода предприятий;

возможность применять доход предприятия за отчетный период 2020 года;

вопрос залога и введение портфельных гарантий (до 80% кредита будет покрываться государством);

ослабление условий для фонда оплаты труда и численности персонала.

Адаптация программы “Частичная безработица” к новым карантинным условиям будет осуществляться в тесной координации с бизнесом и Центром занятости, через который и реализуется программа. Поддержка будет продолжена и в связи с этим, к существующему бюджету программы дополнительно выделены средства в сумме 80 млн грн.

Главная цель – помочь бизнесу в покрытии расходов на зарплату работникам, которым сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места.

Еще одним вариантом поддержки бизнеса, который рассматривает Минэкономики, является получение бизнесом грантов.

Справка Finance.ua:

Кабинет министров Украины принял изменения в Порядок предоставления государственной поддержки микропредпринимательству и малому предпринимательству, согласно которому реализуется программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Соответствующее решение было принято 9 октября.

С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки уже выдали 5373 займы на общую сумму в 12,690 миллиарда гривен. За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 259 кредитов на общую сумму в 519 миллионов гривен.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.