Локдаун выходного дня: Минэкономики расширит поддержку бизнеса и частично безработных

Министерство экономики рассматривает возможность расширения круга участников программы “Доступные кредиты 5-7-9%” через повышение максимального уровня годового дохода предприятий и ослабление условий, касающихся фонда оплаты труда и численности персонала.
Об этом заявил глава министерства Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба Минэкономики
“Существующие программы поддержки, в частности “Доступные кредиты 5-7-9”, “Частичная безработица”, будут максимально адаптированы под нужды и запросы бизнеса”, – говорится в сообщении.
В рамках совершенствования программы “5-7-9” рассматриваются следующие предложения:
Адаптация программы “Частичная безработица” к новым карантинным условиям будет осуществляться в тесной координации с бизнесом и Центром занятости, через который и реализуется программа. Поддержка будет продолжена и в связи с этим, к существующему бюджету программы дополнительно выделены средства в сумме 80 млн грн.
Главная цель – помочь бизнесу в покрытии расходов на зарплату работникам, которым сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места.
Еще одним вариантом поддержки бизнеса, который рассматривает Минэкономики, является получение бизнесом грантов.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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