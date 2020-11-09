Кинотеатры анонсировали закрытие и увольнение сотрудников

Украинские кинотеатры не смогут прожить в условиях карантина выходного дня. По словам совладельца сети “Планета кино” Дмитрия Деркача, кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди редко ходят в кино.

По его словам, “Планета кино” планирует проработать еще неделю, после чего, вероятно, придется закрыть все кинотеатры сети и уволить 500 сотрудников, оставив людей без работы и зарплаты.

“Ну что ж, карантин выходного дня ввели, никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам закрытых компаний. Мы делаем огромную ставку на нашу команду, тщательно отбирали, обучали сотрудников, формировали корпоративную культуру. Многие менеджеры, директоры, администраторы кинотеатров работают с нами с 2008 года или с момента открытия очередного кинотеатра”, – сокрушается совладелец сети.

Как отметил Дмитрий Деркач, кинотеатры решили закрыть на выходные, несмотря на то, что в них намного безопаснее, чем в том же общественном транспорте, который продолжит переполняться в будние дни.