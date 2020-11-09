Кинотеатры анонсировали закрытие и увольнение сотрудников

Украинские кинотеатры не смогут прожить в условиях карантина выходного дня. По словам совладельца сети “Планета кино” Дмитрия Деркача, кинотеатры до 80% дохода получают именно в выходные. В будние дни люди редко ходят в кино.
По его словам, “Планета кино” планирует проработать еще неделю, после чего, вероятно, придется закрыть все кинотеатры сети и уволить 500 сотрудников, оставив людей без работы и зарплаты.
“Ну что ж, карантин выходного дня ввели, никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам закрытых компаний. Мы делаем огромную ставку на нашу команду, тщательно отбирали, обучали сотрудников, формировали корпоративную культуру. Многие менеджеры, директоры, администраторы кинотеатров работают с нами с 2008 года или с момента открытия очередного кинотеатра”, – сокрушается совладелец сети.
Как отметил Дмитрий Деркач, кинотеатры решили закрыть на выходные, несмотря на то, что в них намного безопаснее, чем в том же общественном транспорте, который продолжит переполняться в будние дни.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Если ничего не делать, коек не будет уже 10-15 декабря, - Шмыгаль5 ч. назад - 557 12
В Украине ввели карантин выходного дняВчера, 16:01 - 3110 9
Минздрав предлагает ввести время для пенсионеровВчера, 16:45 - 1157 7
Банки снизили депозитные ставки для населенияВчера, 15:01 - 1886 5
Почему тотальный карантин в Украине могут ввести неожиданно – мнение врачаПозавчера, 19:40 - 1733 3
ЗАЗ презентовал сразу несколько новинок (фото)Вчера, 22:00 - 3506 1
В Украине ввели карантин выходного дняВчера, 16:01 - 3110 9
Долгострои Укрбуда: Киевгорстрой ввел в эксплуатацию очередной ЖКВчера, 15:43 - 2186 1
В BioNTech назвали цену эффективной на 90% вакцины от COVID-19Вчера, 14:30 - 1989
Банки снизили депозитные ставки для населенияВчера, 15:01 - 1886 5
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)2 ч. назад - 49
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)Вчера, 12:10 - 486
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)09.11.2020, 12:10 - 1110 1
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)08.11.2020, 13:10 - 511
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)07.11.2020, 10:10 - 856 2