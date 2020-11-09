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Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)

Средние цены на квартиры в новостройках Киева (обзор)

В октябре 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева снизилась, после постепенного повышения, которое началось еще с середины лета.

Об этом свидетельствуют данные портала СтройОбзор.

Как отмечается, цена в середине осени, по сравнению с предыдущим месяцем, опустилась на 2,6% и составила 31 701 грн за кв. м (в сентябре – 32 539 грн. за кв. м). Цены вернулись к летним показателям. Пока сентябрь месяц стал пиком повышения стоимости «квадратов».

Цены по классам:

  • самый большой скачок в октябре наблюдался в классе «премиум», где цены резко ушли вниз. По сути, именно изменения в этом классе и повлияли на ситуацию в целом.
  • эконом. В эконом-классе цена поднялась на 2,6%. В целом для «эконома» это заметное повышение. Так, по состоянию на сегодня, средняя стоимость «квадрата» в бюджетном доме составляет 22 497 грн;
  • комфорт. «Квадраты» подешевели на 1,6%. Сегодня стоимость здесь – 26 608 грн. за кв. м;
  • бизнес. Практически такое же незаметное повышение показал и бизнес-класс. За последний месяц цены выросли всего на 1%. Стоимость квадратного метра в «бизнесе» сейчас составляет 48 116 грн;
  • премиум. А вот «премиум», который долгое время (а точнее с мая) показывал постепенное повышение цен, в октябре сделал резкий скачок вниз. Показатель в октябре по стоимости квадратного метра составляет 76 333 грн. Цены, по сравнению с началом осени, упали на 5%;
  • де-люкс. Если в сентябре де-люкс показал самый заметный скачок по ценам, то в октябре изменения его практически не затронули. На сегодня средняя стоимость метра в доме высокого класса достигла 93 595 грн. По сравнению с сентябрем цена поднялась всего на 0,8%.

Цены по районам:

  • самые дорогие квартиры продают в Печерском районе. Здесь стоимость квадратного метра на сегодня составляет 59 800 грн. Это неизменный лидер, который обгоняет остальные локации с большим отрывом;
  • второе место у Шевченковского района – 40 630 грн. за кв. м;
  • в Оболонском районе средняя цена составляет 32 600 грн. за кв. м;
  • Подольский район с показателем на сегодня – 30 800 грн. за кв. м;
  • Голосеевский район с ценами 25 800 грн. за кв. м;
  • Святошинский район – 26 200 грн. за «квадрат»;
  • в Деснянском районе метр квадратный может обойтись в 24 850 грн.
  • изменения в течение месяца не произошли в последней тройке, где разместились Днепровский район – 24 800 грн. за кв. м, Дарницкий – 24 750 грн. за кв. м и Соломенский – 24 000 грн. за кв. м (этот район впервые замыкает список).

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По материалам Finance.UA
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