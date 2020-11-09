"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"

Сеть торговых центров “Эпицентр” объявила, что не будет закрываться в выходные, несмотря на постановление Кабинета Министров.
Об этом сообщается на Facebook-странице сети.
Согласно решению правительства, на выходных будет разрешена работа магазинов, где более 60% ассортимента составляют продукты питания.
“Эпицентр”, принадлежащий бизнесменам Александру и Галине Герегам, пишет, что ассортимент товаров, который они продают, содержит как пищевые продукты, так и медикаменты.
“Продукты у нас есть, товары медицинского назначения, лекарства – есть, корм для животных – есть.
Напомним, что во время общенационального карантина весной “Эпицентр” не закрывал свои торговые центры на карантин.
Свое решение в компании аргументировали необходимостью продолжать выполнять свою “социальную миссию”.
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