"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"

Сеть торговых центров “Эпицентр” объявила, что не будет закрываться в выходные, несмотря на постановление Кабинета Министров.

Об этом сообщается на Facebook-странице сети.

Согласно решению правительства, на выходных будет разрешена работа магазинов, где более 60% ассортимента составляют продукты питания.

“Эпицентр”, принадлежащий бизнесменам Александру и Галине Герегам, пишет, что ассортимент товаров, который они продают, содержит как пищевые продукты, так и медикаменты.

“Продукты у нас есть, товары медицинского назначения, лекарства – есть, корм для животных – есть.

Напомним, что во время общенационального карантина весной “Эпицентр” не закрывал свои торговые центры на карантин.

Свое решение в компании аргументировали необходимостью продолжать выполнять свою “социальную миссию”.