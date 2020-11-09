0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 627 0

"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"

"72-часовая пятница": "Эпицентр" рассказал, как будет обходить "карантин выходного дня"

Сеть торговых центров “Эпицентр” объявила, что не будет закрываться в выходные, несмотря на постановление Кабинета Министров.

Об этом сообщается на Facebook-странице сети.

Согласно решению правительства, на выходных будет разрешена работа магазинов, где более 60% ассортимента составляют продукты питания.

“Эпицентр”, принадлежащий бизнесменам Александру и Галине Герегам, пишет, что ассортимент товаров, который они продают, содержит как пищевые продукты, так и медикаменты.

“Продукты у нас есть, товары медицинского назначения, лекарства – есть, корм для животных – есть.

Напомним, что во время общенационального карантина весной “Эпицентр” не закрывал свои торговые центры на карантин.

Свое решение в компании аргументировали необходимостью продолжать выполнять свою “социальную миссию”.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.