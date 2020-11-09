В Раде хотят ослабить налогообложение посылок из-за рубежа

Группа из 17 народных депутатов (фракции “За жизнь”, “Доверие” и “Слуга народа”) предлагает парламенту повысить необлагаемую стоимость международных посылок для физических лиц.

Соответствующий законопроект №4345 был зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

“Чрезвычайно важно в это трудное для многих время уменьшить налоговую нагрузку на людей и дать им возможность покупать товары за границей, не переплачивая”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Цель законопроекта:

уменьшение налоговой нагрузки на получателей в международных экспресс-отправлениях физлиц, ФЛП , юрлиц при ввозе на таможенную территорию Украины товаров.

Что предлагают:

установить, что ввоз на таможенную территорию Украины товаров, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалента 300 евро для одного получателя-физического лица, в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях или в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях – не является объектом налогообложения.

повысить необлагаемую стоимость международных посылок для лиц-предпринимателей и юрлиц со 150 евро до 400 евро.

повысить со 150 евро до 400 евро необлагаемую суммарную фактурную стоимость товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины в несопровождаемом багаже.

Напомним, с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которыми была сокращена облагаемая налогом стоимость товаров в международных почтовых отправлениях до 100 евро для одного получателя-физического лица.

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