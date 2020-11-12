Подорожание на фоне карантина: на какие продукты поднимут цену

В Украине уже полгода действует госрегулирование цен на социально значимые товары. Оно было введено на время карантина и, согласно постановлению правительства, должно действовать до его отмены.
Правда, регулирование в данном случае не означает запрета на рост цен. Как говорится в постановлении, Кабмин “вводит государственное регулирование цен путем декларирования изменения розничных цен на товары”. Причем не на все, а лишь на те, которые отнесены к социально значимым.
Теперь же мы посмотрели, как изменились цены на социально значимые товары за время карантина, защитило ли госрегулирование от их подорожания. А заодно поинтересовались, будут ли эти продукты дорожать в ближайшем будущем.
В списке продуктов питания, отнесенных к социально значимым, всего 10 наименований: гречка, сахар, мука, яйца, вермишель, молоко жирностью 2,5%, масло жирностью 72,5%, хлеб ржано-пшеничный, курятина и негазированная вода.
Судя по информации на сайте declaration.consumer.gov.ua, где торговые точки декларируют изменение цен, подорожание не обошло ни один товар из списка. Разве что дорожали они в разное время. Так, в июне многие производители подняли цены на яйца, в июле и августе поднялась в цене вода, в сентябре – курятина, осенью – гречка, хлеб и мука.
В последнее время торговцы активно декларируют на сайте грядущее повышение цен на муку и хлеб. Мука подорожает почти на 10%. Примерно на столько же дорожает и хлеб – от 5 до 9,9%.
Вообще большинство продуктов, на которые продавцы декларируют цены, дорожают на 5-9,99%. Почему на 9,99? По постановлению Кабмина, подорожание менее чем на 5% декларировать не нужно. От 5 до 10% – нужно за 3 дня.
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