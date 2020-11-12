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Аналитики дали прогноз курса гривны до конца года

Аналитики дали прогноз курса гривны до конца года

Курс гривны к доллару в ближайшее время может сместиться в сторону 28 гривен/доллар. А к концу года курс не должен превысить показатель в 29 гривен за доллар.

По словам старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича, в дальнейшем котировки по паре гривна/доллар вернутся в коридор 28,5-29.

Примерно такой же курс ожидают и в Идея Банке, допуская постепенное “проседание” гривны.

“До конца ноября мы ожидаем курсовой коридор 28,10-28,50 гривен/доллар с плавной девальвацией до уровня 29 гривен/доллар на конец года”, – сообщил директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин.

В Concorde Capital на конец ноября ожидают курс в пределах 28,4 гривен/доллар.

В начале ноября курс доллара к гривне обновил максимум за два года. Тогда Национальный банк Украины установил официальный курс на отметке 28,58 гривен за доллар.

Справка Finance.ua:

  • Нацбанк не будет печатать деньги для финансирования дефицита бюджета, об этом Шевченко заявил в интервью “Голос Америки”. По словам главы Нацбанка, финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом о Национальном банке.
  • По прогнозам инвестгруппы ICU В Украине в ближайшее время начнет падать гривна: “Нынешнее укрепление гривны является временной передышкой и в ближайшие недели вернется к постепенному падению”.

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По материалам РБК-Украина
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